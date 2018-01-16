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Buradasınız : » » Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

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Yemenden Suudi Arabistana balistik füze

Suudi Arabistan resmi haber kanalı Al Ekhbariya'ya göre, Yemen'deki Husilerce Suudi Arabistan'ın Yemen ile sınır kenti Cazan iline balistik füze atıldı.

Balistik füzenin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, hedefinde olan yerleşim bölgelerinde herhangi bir kaybın yaşanmadığı belirtildi.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze ile saldırı düzenlemiş, bunlar havada imha edilmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, husiler, Suudi Arabistan, balistik füze
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