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Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze

Suudi Arabistan, Yemen'den atılan balistik bir füzeyi havada imha etti.

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Yemenden Suudi Arabistana balistik füze

Yemen'den başkent Riyad'ın kuzeydoğusuna atılan balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu, füzenin, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın kuzeyindeki boş bir alana düştüğünü belirtti.

Can kaybı olmadığı ve maddi zararın oluşmadığı belirtildi. Bölgede hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Husiler de, havalimanına balistik füze attıklarını duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yemen, suudi arabistan füze, Suudi Arabistan
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