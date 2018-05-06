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Buradasınız : » » Yemen'den Suudi Arabistan'a 2 balistik füze atıldı

Yemen'den Suudi Arabistan'a 2 balistik füze atıldı

Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a attığı 2 balistik füze, Necran kenti semalarında imha edildi.

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Yemenden Suudi Arabistana 2 balistik füze atıldı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentine 2 balistik füze fırlattı. Füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemiyle düşürüldü.

Necran kentindeki bazı finans merkezlerinin hedef alındığı iddia edildi. Saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzeler kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın 26 Mart'tan beri imha ettiği füze sayısı 28'e ulaştı.

26 Mart 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattı.

O tarihten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 132'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan
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