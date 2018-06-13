Yemen'den atılan füzeyi Suudi Arabistan havada imha etti

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füze, hava savunma güçleri tarafından Cazan kenti semalarında imha edildi.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Askeri bölge hedef alındı

Öte yandan, Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde ise, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan'daki El-Faysal askeri bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Bunun Husilerin sadece Ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına attığı 10. balistik füze olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA