Yemen'deki Uluslararası Seyun Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Yemen'in Hadramevt vilayetindeki Uluslararası Seyun Havalimanı'nda yakıt bulunamadığı için tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Havalimanı Müdürü Hasan Farac el-Kesiri, havalimanında yakıt bulunamadığı için geçen salı gününden itibaren tüm uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Kesiri, Yemen'e gelmek isteyen birçok yolcunun Mısır, Ürdün ve Kenya'nın başkentlerinde mahsur kaldığını ifade etti.

Seyun Havalimanı'ndan uçuşu olan havayolu şirketlerin konuyu yakından takip ettiğini anlatan Kesiri, sorunun çözülmesi için Yemen hükümetinin girişimlerde bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan, Yemen Hava Yolları kaynakları Uluslararası Aden Havalimanı'nda da uçaklar için kullanılan yakıtta sorun olduğu ve uçuşların aksama riski bulunduğunu aktardı. Buna karşın konuya ilişkin Yemen resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten itibaren başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'de hükümet güçlerine destek veriyor. AA