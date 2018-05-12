Yemen'deki Türk gemisinde patlama

Yemen’in Husilerin kontrolündeki Salif limanına buğday taşıyan İnce İnebolu isimli bir Türk yük gemisinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi.

Koalisyon, bir Türk gemisinden acil yardım çağrısı aldıklarını ve geminin sol tarafında büyük bir delik olduğunun bildirildiğini söyledi.

Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan Limanı'na çekildi.

Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü. Gemi 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklüydü.

Konu ile ilgili açıklama yapan bir uzman, füze saldırısı ihtimaliyle birlikte geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Geminin sahibi olan, İstanbul merkezli İnce Shipping Group'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birçok ticari gemi, Husilerin saldırısına uğradı

Yemen'de üç yıldır süren savaş boyunca bölgede birçok ticari gemi, Husilerin saldırısına uğradı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor

Kaynak: Reuters