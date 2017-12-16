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Yemen'deki saldırı ve çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında ve çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

16 Aralık 2017 Cumartesi 00:58



