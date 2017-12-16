  • 16 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.869
    EURO 4.549
  • BIST 109330.17
    ALTIN 156.124
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'deki saldırı ve çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti

Yemen'deki saldırı ve çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında ve çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemendeki saldırı ve çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında ve çatışmalarda 20'si Husi militan, 7'si sivil 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler Hudeyde kentininin Hays semtinde askeri mevzilere saldırı düzenledi.

Çatışmalarda ve koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 20 Husi militan yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yardım faaliyetleri alanında çalışan aktivist Muhammed el-Umri, koalisyona bağlı uçakların Taiz'in Mevze ilçesinde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldığını, araçtaki 7 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Umri, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralananların olduğu bilgisini verdi.

Koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER