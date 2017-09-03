Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 2 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı rapora göre, Yemen'de koleranın ilk görüldüğü 27 Nisan'dan bu yana, ülke genelinde 602 bin 526 şüpheli kolera vakası görüldü ve 2 bin 43 kişi hayatını kaybetti.

Raporda, koleranın Yemen'in 23 vilayetinden 22'sinde yayıldığı ifade edilirken, hastalığın görülmediği tek vilayetin ise adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verildi.

"Hastane ve kliniklerin yarıdan fazlası hizmet veremiyor"

Öte yandan, Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede temel sağlık ihtiyaçlarına kısıtlı şekilde ulaşılabildiği, çatışmaların doğrudan etkisi neticesinde sağlık sisteminin çöktüğü kaydedildi.

İlaç ve zaruri sağlık ekipman başta olmak üzere tıbbi malzemelerin dışarıdan alım işleminin felce uğradığı aktarılan açıklamada, "Yemen'de hastane ve kliniklerin yarısından fazlası hizmet veremiyor, sağlık sektörü bir felaketin eşiğinde." ifadesi kullanıldı.

Yemen'de yaklaşık 3 yıldır hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Yemen'deki insani durum her geçen gün kötüleşiyor.