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Yemen'deki kolera salgınında bilanço ağırlaşıyor

Temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu ortaya çıkan kolera salgını Yemen'i etkisi altına almaya devam ediyor.

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Yemendeki kolera salgınında bilanço ağırlaşıyor

Yemen'de nisan ayından bu yana 872 binden fazla şüpheli kolera vakası görüldüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 872 bin 415 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastaların yüzde 50'si, ölümlerin de yüzde 32'sinin çocuklardan oluştuğu ifade edilen raporda, koleranın Yemen'in 22 vilayetinden 21'inde yayıldığı, hastalığın görülmediği tek vilayetin ise adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, kolera, kolera salgını, Dünya Sağlık Örgütü
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