  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Yemen'deki kolera salgını hızla yayılıyor

Yemen'deki kolera salgını hızla yayılıyor

Birleşmiş Mi·lletler (BM), Yemen'deki kolera salgının neredeyse ülkenin tamamına yayıldığını ve yaklaşık 2 bi·n kişinin kolera nedeniye hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Yemendeki kolera salgını hızla yayılıyor

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, kolera salgınının ülkedeki 22 vilayetten 21'inde görüldüğü ve şimdiye kadar 480 binden fazla vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, salgından en fazla Sana, Hudayda, Hacca ve Amran vilayetlerinin etkilendiği aktarıldı.

Yaklaşık 2 bi·n kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yağmur sezonunun, kolera salgınının daha fazla yayılmasına neden olmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki sağlık merkezlerinin yetersizliğine dikkat çekilerek, şimdiye kadar 200'den fazla kolera tedavi merkezi kurulduğu ancak salgın ile mücadelede gerekli olan 254 milyon doların sadece yarısının toplanabildiği aktarıldı.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Etiketler: Yemen, kolera salgını
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