Yemen'deki kolera salgını büyüyor! 2 bin 18 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 18'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan raporda, ülkede hastalığın ilk ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana 565 bin 41 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve 2 bin 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Koleranın Yemen'in 23 şehrinden 22'sinde yayıldığı ifade edilen raporda, salgının en çok 70 bin vaka ile El-Hudeyde kentinde görüldüğü, en yüksek ölüm oranının ise 382 kişi ile Hacce'de kaydedildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca ülkede koleranın görülmediği tek şehrin adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden dolayı her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.