Yemen'deki hapishanelerde sistematik işkence

Aden şehrinin güneyindeki Beir Ahmed hapishanesinde kalan ve daha sonra serbest bırakılan bir tutuklunun plastik tabaklara çizdiği işkence tasvirleri, yaşanan insan hakları ihlalini ortaya çıkardı.

Associated Press haber ajansının dünya medyasıyla paylaştığı görsellerde, tutukluların elektrik çarpmasına maruz bırakıldığı, köpekler tarafından hırpalandığı, tecavüz edildiği tasvir ediliyor.

"Her gün ölmeyi diledim"

Çizimleri yapan 46 yaşındaki tanık, iki yıl önce ülkedeki Birleşik Arap Emirlikleri varlığını eleştirdiği için gözaltına alındığını söyledi.

Hapishanede tutulduğu süre boyunca sistematik olarak işkence gördüğünü anlatan tanık, "Bununla ilgili en kötü şey, her gün ölmeyi diliyordum ama bir yolunu bulamıyordum" dedi.

Kaynak: AP