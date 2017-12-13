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Buradasınız : » » Yemen’deki Es-Sevra hastanesi bir süre hizmet veremeyecek

Yemen’deki Es-Sevra hastanesi bir süre hizmet veremeyecek

Yemen Taiz'deki Es-Sevra Hastanesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, hastanenin bir süre hizmet veremeyeceği bildirildi.

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Yemendeki Es-Sevra hastanesi bir süre hizmet veremeyecek

Yemen'in Taiz ilindeki en büyük devlet hastanesi Es-Sevra'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Hastane yönetimi, bir kişinin ölümü ve üç kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, silahlı grupların 4 araçla hastaneye gelerek saldırı düzenlediği ve bunun ardından bina çevresinde çatışma çıktığı bildirildi.

Gerekli yasal incelemeler başlatılarak caydırıcı önlemler alınıncaya kadar bu sağlık kuruluşunun hizmet veremeyeceği belirtilen açıklamada, bir süre hastaların ve savaşta yaralananların kabul edilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Taiz ilindeki en büyük devlet hastanesi Es-Sevra, personel ve hastaların güvenliği için hizmete ara verdi." ifadesine yer verildi.

Yemen hükümetinden saldırıya ve detaylarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Taiz, Es-Sevra hastanesi
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