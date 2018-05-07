  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.261
    EURO 5.08
  • BIST 101282.31
    ALTIN 179.908
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı

Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolündeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na iki hava saldırısı düzenledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemendeki Cumhurbaşkanlığı Sarayına hava saldırısı

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlediği iki hava saldırısında sarayın bir kısmı yıkıldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken bu konuda net bir bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, koalisyon güçleri, hava saldırısı, cumhurbaşkanlığı sarayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER