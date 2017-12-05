Yemen'deki çatışmaların bilançosu: 234 ölü

Yemen'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), başkent Sana'da Husilerle dün öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler arasındaki çatışmalarda son 4 gün içinde 234 kişinin öldüğünü, 400'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki ICRC Sözcüsü Adnan Hizam, Husiler ile Salih yanlısı güçler arasındaki çatışmalar nedeniyle 234 kişinin hayatını kaybettiği ve 400'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini kayıt altına aldıklarını söyledi.

Başkentte çatışmaların olduğu bölgelerde halihazırda gergin bir sessizliğin hakim olduğunu aktaran Hizam, taraflara sivilleri koruma ve onları çatışmaların dışında tutma çağrısı yaptı.

Husilerin Salih yanlısı güçlerin kontrolünde bulunan Salih Camisi'ni ele geçirmeye çalışması üzerine Sana'nın güneyindeki mahallelerde iki taraf arasında çatışmalar yaşanmış ve Husiler camiyi ele geçirmişti. Salih de cumartesi günü kendisine bağlı güçlere ve Yemen halkına Husilere karşı ayaklanmaları çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti. Eski Cumhurbaşkanı Salih'in dün Husiler tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı.

AA