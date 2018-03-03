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Buradasınız : » » Yemen'deki çatışmalarda Şubat ayı bilançosu: 613 ölü

Yemen'deki çatışmalarda Şubat ayı bilançosu: 613 ölü

Yemen ordusu, Taiz kentinde Şubat ayı içinde yaşanan çatışmalarda 600'den fazla Husi militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Yemendeki çatışmalarda Şubat ayı bilançosu: 613 ölü

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan Taiz Askeri Komutanlığı raporuna göre, Taiz'de Şubat ayı içinde çıkan çatışmalarda aralarında 4 saha sorumlusunun da bulunduğu 613 Husi militan öldü, 1027'si yaralandı.

Ordu birlikleri geçen ay Taiz'de düzenledikleri operasyonlar neticesinde kentin güney doğusundaki Saile Ebar, El-Cirat ve Sarmin bölgeleri ile Lasab köyü ve Kerife, Asid, Feraviş tepelerini ele geçirirken, Adene bölgesindeki Levzem Kalesi ve stratejik El-Kerifat Dağı ile Cevban hattında da kontrolü sağladı.

Yemen ordu güçlerinin kentin kuzeyinde ilerlediği belirtildi.

Yemen ordusu stratejik El-Va'ş Dağı çevresindeki Sallu ile Mesarih ilçelerindeki bazı bölgelerin yanı sıra Hayd Hamam ve Rahnag dağlarını ele geçirdi. 

Operasyonlar sonucu geçen ay içinde 4 silah deposu, 6 tank, 6 makineli tüfek ve 13 top gibi çok sayıda askeri mühimmat tahrip edildi.

Büyük kısmı hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz, 3 yıldır Husilerin ablukası altında bulunuyor. Hükümet güçleri Ağustos 2016'da kentteki ablukayı güneybatı yönünde kısmen kırmayı başarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yemen ordusu, Yemen, husi, çatışma
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