  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.792
    EURO 4.698
  • BIST 116852.68
    ALTIN 163.284
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'deki çatışmalar 47 bin kişiyi evinden etti

Yemen'deki çatışmalar 47 bin kişiyi evinden etti

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle son iki ayda 47 bin kişinin yerlerinden edildiğini belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemendeki çatışmalar 47 bin kişiyi evinden etti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Taiz ve Hudaydah'da artan çatışmar nedeniyle binlerce kişininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Son iki ayda artan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 47 bin kişinin Aden ve ülkenin güneyindeki diğer kentlere gittiğini belirten Dujarric, geçen yıl Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı abluka kalkmasına rağmen etkilerinin hala devam ettiğini ve gıda fiyatlarının o dönemde yüzde 47 arttığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: birleşmiş milletler, Yemen, yemen çatışmalar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER