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'Yemen'deki acıların dinmesi için çatışmaların sona ermesi gerek'

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Yemen'deki halkın acılarının dinmesi için çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyledi.

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Yemendeki acıların dinmesi için çatışmaların sona ermesi gerek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'deki halkın acılarının dinmesi için çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Yemen'deki insani durumun tarifi imkansız. Parmakları tetikte olanların öncelikle çatışmaları bırakması gerekiyor." dedi.

Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, açlık ve çatışmaların yanı sıra kolera salgınıyla karşı karşıya olan Yemen'deki insani durumun tasvirinin yapılamayacak kadar kötü olduğunu belirtti.

"Yemen'deki insani durumun tarifi imkansız. Parmakları tetikte olanların öncelikle çatışmaları bırakması gerekiyor." diyen Stephane Dujarric, ülkede siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu, BM'nin tarafları masada buluşturmaya çabaladığını ifade etti.

Dujarric, Yemen için hazırlanan insani yardım projelerine yeterli fon sağlanmamasından yakınarak, "Daha fazla maddi yardım ve bu yardımların halka ulaştırılması için gerekli erişim izinlerinin verilmesi çağrısı yapıyoruz. Yetkililerden sağlık çalışanlarının ücretlerini ödemelerini istiyoruz. Çatışan taraflar siyasi çözüm iradesi göstermeliler. Yemen halkının acılarının sona ermesi için öncelikle çatışmaların durması lazım." diye konuştu.

Ülkede 2 yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu ortaya çıkan kolera salgını riskiyle karşı karşıya.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 27 Nisan'dan bu yana 218 bin 798 şüpheli kolera vakasının tespit edildiğini, hastalık nedeniyle bin 400 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Etiketler: BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric
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