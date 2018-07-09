Yemen'de yetersiz beslenme sorununa UNICEF'ten açıklama

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Hudeyde'de bu yılın ilk yarısında yetersiz beslenmeden muzdarip 16 bin 289 çocuğun hayatını kurtardık" ifadelerine yer verdi.

400 bin çocuk şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

Açıklamada, çatışmalar, devam eden şiddet olayları ve tüm engellere rağmen çocukların kurtarılması için çalışmalara devam edildiği, Yemen'in farklı kentlerinde 5 yaş altında 400 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

En kötü sağlık şartlarına sahip kent: Hudeyde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Hudeyde, Yemen'de yetersiz beslenme başta olmak üzere en kötü sağlık şartlarına sahip olan kent durumunda.

Yemen hükümet güçleri, 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için operasyon başlatmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA