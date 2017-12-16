Yemen'de süren çatışmalarda 70'ten fazla Husi militanı öldürüldü

Yemen ordusuna bağlı Beşinci Askeri Bölgesi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Hudeyde'deki Huha, Hays ve Tuhayta ilçelerindeki batı sahili cephesinde hezimete uğramasının ardından perşembe ve cuma günü Hacce kentindeki hastanelere 70'ten fazla Husi militanın cesedinin getirildiği belirtildi.

Açıklamada, art arda gelen kırılmaların ardından ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Husilere ait SABA haber ajansının haberine göre, Husiler, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının kurduğu sözde hükümetin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Celidan Mahmud Celidan'ı azlederek, yerine Abdullah Salih en-Nemir'i atadı.

Celidan, Husileri, Genel Halk Kongresi (GHK) partisi ile ittifakları boyunca "kamu malını yağmalamakla" suçlamıştı.

Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, Cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık Pazartesi günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

AA