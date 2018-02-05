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Yemen'de savaş binlerce insanı barınaksız bıraktı

Yemen'de üç yıldır devam eden savaş nedeniyle Ebyen kentinde 2 binden fazla iç göçmen barınaksız kaldı.

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Yemende savaş binlerce insanı barınaksız bıraktı

Yemen'de uzun süredir devam eden savaş, yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine, ekonomik sıkıntılara ve yaygın hastalıklara neden oluyor.

Ülkede 3 yıldır süren savaş nedeniyle Taiz ve batı sahil bölgelerinden kaçarak Ebyen kentine sığınan 2 binden fazla kişi, yaşamlarını ağaçların altında sürdürüyor.

Ebyen'de Sığınmacılara Barınak Sağlama Komitesi Başkanı Ahmed Seyud, söz konusu iç göçmenlerin durumunun trajik olduğunu, barınak sıkıntısının yanında gıda ve ilaç sıkıntısı da çektiklerini ifade etti.

Seyud, "Bazıları, kendilerine samandan basit evler yaptı. Ancak bunlar ne soğuktan ne sıcaktan koruyor." dedi.

"Kronik ve psikolojik hastalıklar nedeniyle sıkıntı çekiyorlar"

Çoğunluğunun ishal gibi çeşitli hastalıklarla boğuştuğunu söyleyen Seyud, bazılarının kronik ve psikolojik hastalıklar nedeniyle sıkıntı çektiğini kaydetti.

Seyud, uluslararası örgütler ile yerli ve yabancı insan hakları kurumlarına söz konusu iç göçmenlere yardım etme çağrısında bulundu.

"Bu insanların gerekli ihtiyaçları karşılanmalı"

Savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek evsiz ve işsiz kalan sığınmacıların çoğunun geliri olmadığını söyleyen Seyud, bu insanların yaşamak için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, savaş, göçmen
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