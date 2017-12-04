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Buradasınız : » » Yemen'de orduya 'acil operasyon' talimatı

Yemen'de orduya 'acil operasyon' talimatı

Cumhurbaşkanı Hadi, başkent Sana'ya girmeleri için orduya "acil operasyon" talimatı verdi.

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Yemende orduya acil operasyon talimatı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, başkent Sana'ya girmeleri için orduya acil operasyon talimatı verdiği bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısı Korgeneral Salih'e "Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerle birleşerek Husilere karşı çok sayıda cephe açın ve Sana'ya girin." talimatı verdi.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

Hadi'nin bu talimatının Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın "Husilere karşı yürüttükleri mücadelede eski cumhurbaşkanı Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi'ne (GHK) destek vermenin ulusal çıkarlara uygun olduğu" şeklindeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Husiler ile Salih yanlıları arasındaki çatışmalar, cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

Salih, son olarak Husilerin, kardeşi Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'in evine yoğun saldırılar düzenlemesinin ardından halka "ayaklanmaları" çağrısında bulunmuştu.

AA

Etiketler: Yemen, orduya talimat, mansur hadi
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