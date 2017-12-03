Yemen'de muhaliflerin ittifakı bozuldu

Yemen'de devrik lider Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ile müttefikleri Husiler arasındaki ittifak bozuldu.

Başkent San'a, iki grubun şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Husilerin, devrik lider Salih güçlerine ait bazı karargahlarda kontrolü ele geçirdiği iddia ediliyor.

Son olarak İran destekli Husiler, Salih'e ait "Yemen El-Yevm" televizyonunu basarak bazı çalışanları alıkoydu.

Baskında herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

Husilerle yaşanan gerginlik üzerine Ali Abdullah Salih, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona "diyaloğa hazırız" mesajı vermişti.

Bunun ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Danışmanlar Heyetiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantının sonrası yapılan yazılı açıklamada, tüm siyasi taraflara üçlü mekanizmayı esas alacak yeni bir sayfa açma çağrısı yapıldı.

Husilerin, Yemen Cumhuriyeti'nin varlığını tehdit ettiğine vurgu yapılan açıklamada, Husilerle mücadele eden taraflara gereken desteğin verileceği ve iş birliği yapılacağı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler ve Salih yanlılarıyla mücadele eden yönetime destek veriyor.