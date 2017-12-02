Yemen'de muhalifler arasında yeniden çatışma çıktı

Yemen'de sular durulmuyor. Meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında yeniden çatışmaların çıktığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husiler ile Salih yanlıları arasında başkent Sana'nın güneyindeki ‘Es-Siyasi Mahalle’de çatışmalar tekrar alevlendi.

Taraflar arasındaki çatışmaların, Ali Abdullah Salih'in yeğeni Albay Tarık Muhammed Abdullah Salih'in Sana'nın güneyinde yer alan evinin yakınında ve çevre mahallelerde çıktığı ifade edildi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilerin kurduğu hükümete bağlı Savunma Bakanlığı kaynaklarından dün akşam yapılan açıklamada, Husiler ile Salih yanlıları arasındaki gerginlik nedenlerinin ortadan kaldırıldığı ve çatışmaların son bulduğu bildirilmişti.

Yemen'de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor.

Kaynak: AA