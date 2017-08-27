  • 27 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Yemen'de muhalifler arasında çatışma: 5 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı Cumhuriyet Muhafızları arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Yemende muhalifler arasında çatışma: 5 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed'in başkent Sana'nın Hadde Mahallesi'nde bulunan evinin önüne kontrol noktası kurmak isteyen Husiler ile evin güvenliğinden sorumlu Cumhuriyet Muhafızları'na bağlı güçler arasında gerginlik yaşandı. Çıkan çatışmalarda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Es-Sevra (devrim) Devlet Hastanesi'ne 4'ü Husi, 1'i Salih yanlısı 5 kişi ölü olarak getirildi. Taraflar arasında çatışmanın yaşandığı Misbahi kavşağı bölgesine yakın Yemen Alman Hastanesi'ne de durumu kritik 7 yaralı getirildi. Yaralıların mensup olduğu taraflara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerin üst düzey liderlerinden Abdulmalek el-İcri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, başkent Sana'da Husiler ile Salih yanlıları arasında çıkan çatışmanın kontrol altına alındığını belirtti. AA

Etiketler: husiler, Yemen, çatışma
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