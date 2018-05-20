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Yemen'de memur maaşları 19 aydır ödenmiyor

İç savaşın yaşandığı Yemen'de memur maaşlarının 19 aydır ödenmemesi nedeniyle, 6 milyondan fazla kişinin "aşırı yoksul" duruma düştüğü açıklandı.

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Yemende memur maaşları 19 aydır ödenmiyor

Ekonomik Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin yayımladığı raporda, memur maaşlarının 19 aydır ödenmemesinin 6 milyondan fazla kişiyi "aşırı yoksul" duruma düşürdüğü kaydedildi.

Raporda sağlık, eğitim ve kar amacı gütmeyen kurumlarda çalışanlar başta olmak üzere 19 aydır maaşlarını alamayan memurlara bir an önce ödeme yapılması talep edildi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde çalışan memurların durumunun çok kötü olduğuna dikkat çekilen raporda, meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerdeki memurların durumunun ise nispeten daha iyi olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca "Geçmişte 95 dolar olan asgari ücret, 45 dolara kadar geriledi. Öte yandan maaşların ödenmemesi nedeniyle 6 milyonu aşkın kişi aşırı yoksul duruma düştü. Meşru hükümet ve Husiler, bu insanlık trajedisinden sorumludur" denildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yemen, memur maaşları, iç savaş
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