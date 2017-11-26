Yemen'de koleradan ölenlerin sayısı 2 bin 218'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Yemen'de kolera salgınının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 955 bin 516 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 218 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Koleranın Yemen'deki 22 vilayetten 21'inde yayıldığı, hastalığın görülmediği tek vilayetin ise adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verilen açıklamada, hastalığın en çok görüldüğü ilin 138 binden fazla vakıa ile Hudeyde olduğu kaydedildi.

Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması nedeniyle koleraya yakalanma riski artıyor.