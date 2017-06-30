  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Yemen'de kolera vakaları azalıyor

Yemen'de kolera vakaları azalıyor

Yemen'de yaklaşık bin 500 kişinin ölümüne sebep olan "kolera" kontrol altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü, son üç günde kolera vakalarında ciddi azalma tespit edildiğini açıkladı.

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Yemende kolera vakaları azalıyor

Uzun zamandan sonra Yemen'den iyi bir haber geldi. İç savaşla birlikte kolera salgınıyla da mücadele eden ülkede, kolera vakaları azaldı.

Dünya Sağlık Örgütü, son üç günde 20 farklı ilde toplam 17 kolera vakası tespit edildiğini duyurdu.Örgüte göre bu durum, salgının kontrol altına alındığı anlamına geliyor.

Yemen'de kolera salgının başladığı günden bu yana bin 417 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 225 bin kişide de kolera şüphesi belirlendi.

Salgının en fazla etkili olduğu Sana, Taiz ve Hacce kentlerinde son üç günde ölüm vakası yaşanmadı.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığa yakalananların sayısında da ciddi anlamda düşüş olduğunu kaydetti.

Yemen'de yaklaşık 3 milyon insan iç savaş yüzünden temiz içme suyuna ulaşamıyor. Bu da kolera salgınına yakalanma riskini arttırıyor. TRT Haber

Etiketler: Yemen, kolera, Dünya Sağlık Örgütü
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