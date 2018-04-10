Yemen'de kolera salgınıyla mücadeleye 36 milyon dolar

Yemen'de 36 milyon dolara mal olacak kolerayla mücadele projelerinden ilkini UNICEF, ikincisini ise UNICEF ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hayata geçirecek.

Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi Genel Müdürü Abdullah er-Rabia ile UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müdürü Hayret Kabalari projeleri imzaladı.

Abdullah er-Rabia, projelerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimatıyla imzalandığını söyledi.

Rabia, ilk projenin "evlerdeki su depolarının rehabilitasyonu, içme suyunun sağlanması, dezenfeksiyon için klorun bulunması, su şebekelerinin rehabilitasyonu ve tuvaletlerin inşası ile katı atıkların bertaraf edilmesinden", ikinci projenin ise "5 yaş altı 1 milyon 140 bin çocuğa, çocuk felci, kızamık, kabakulak, boğmaca, tetanos, menenjit, hepatit B ve difteri aşılarının yapılması, 2 bin sağlık çalışanının eğitilmesi ve ev ziyaretlerinde bilgilendirici broşür dağıtılmasından" oluştuğunu anlattı.

DSÖ verilerine göre, Yemen'de salgının başladığı Nisan 2017'den bu yana koleraya 1 milyon 80 bini aşkın kişi yakalandı. Bu kişilerden 2 binden fazlası ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA