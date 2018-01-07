Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Yemen meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyona katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan 2 pilot yara almadan kurtuldu. Kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotlar olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildi.

Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA