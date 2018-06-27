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Yemen'de koalisyon güçleri yine "yanlışlıkla" sivilleri vurdu

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Hudeyde kentine düzenlenen "hatalı" saldırı sonucu 9 sivil öldü, 11'i yaralandı.

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Yemende koalisyon güçleri yine &quot;yanlışlıkla&quot; sivilleri vurdu

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Hudeyde kentinde düzenlenen "hatalı" saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine mensup uçaklar, kentin Cerrahi ilçesinin kuzeyinde bulunan Husilere ait kontrol noktası yakınlarındaki sığınmacı sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 11'i ise yaralandı.

Saldırıda Husi militanların bulunduğu kontrol noktasının hedeflendiği ancak "yanlışlıkla" yakınlarındaki sığınmacı sivilleri taşıyan aracın vurulduğu belirtildi.

Ayrıca Husi militanlarının sivilleri taşıyan otobüs ve araçları kullanması nedeniyle hükümet güçleri ile koalisyon güçlerinin ayrım yapmakta zorlandığı aktarıldı.

Koalisyon güçlerinden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Koalison güçleri daha önce de "yanlışlıkla" sivilleri hedef alan saldırıları gerçekleştirmişti. 

Kaynak: AA, TRT Haber

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