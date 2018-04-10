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Yemen'de koalisyon güçleri "yanlışlıkla" sivilleri vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Taiz kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

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Yemende koalisyon güçleri &quot;yanlışlıkla&quot; sivilleri vurdu

Yemen ordusuna bağlı Halk Direniş Güçleri'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla Taiz'in Hadir ilçesine bağlı Zafer köyünde Sadık el-Behişi isimli bir vatandaşın evi vuruldu.

Hava saldırısında, Salih Behişi ve oğlu ile evde bulunan bir diğer sivil hayatını kaybetti.

Koalisyon güçlerinden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, husi, hava saldırısı
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