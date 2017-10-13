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Yemen'de Islah Partisi üyeleri tutuklandı

Yemen'de Islah Partisi'nin Aden'deki 10 üyesi, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

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Yemende Islah Partisi üyeleri tutuklandı

Yemen'in önde gelen siyasi aktörlerinden Islah Partisi'nin Aden'deki 10 üyesi, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 10 üyesinin, güvenlik güçlerinin evlerine yaptığı baskının ardından tutuklandığı ve Aden'deki bazı ofislerinin de kapatıldığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'deki siyasi yapıyı ve çeşitliliği tehdit eden bu yargısız tutuklamaları kınıyoruz. Hükümet ve (Suudi Arabistan öncülüğündeki) Koalisyon güçleri, meslektaşlarımızın tutuklanmasına neden olan bu keyfi uygulamaya bir an önce son vermekle ve hepsinin serbest bırakılmasını sağlamakla yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakınlığı ile bilinen İslam alimi Yasin El-Adeni'nin geçen salı günü bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından bu tutuklamaların yapılması dikkati çekti.

Yemen'deki meşru hükümet ile beraber hareket eden ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren Islah Partisi, İhvan ile yakınlığı nedeniyle, BAE tarafından tehdit olarak görülüyor.

BAE, koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, 22 Nisan'da da "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.

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