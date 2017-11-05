Yemen'de intihar saldırısı

Yemen'in Aden ilinde polis merkezini hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 polis öldü, 12 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırının ardından hastaneye 7 polisin cenazesi, 2'si ağır 12 yaralı getirildi.
Yerel kaynaklar da polis üniforması giyen silahlı kişilerin bir araçla merkeze girerek saldırı düzenlediğini ardından güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında şiddetli çatışma çıktığını aktardı.
Ülkenin geçici başkenti konumundaki Aden, son dönemde sık sık bu tür saldırılara sahne oluyor.
Kaynak: AA