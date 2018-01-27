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Buradasınız : » » Yemen'de insansız hava aracı ile siviller vuruldu

Yemen'de insansız hava aracı ile siviller vuruldu

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve'de, ABD'ye ait olduğu düşünülen İHA'yla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü. Yemen ordusu, Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü.

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Yemende insansız hava aracı ile siviller vuruldu

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Said ilçesine bağlı Serra bölgesinde sivilleri taşıyan bir araç İHA tarafından atılan roketle hedef alındı. Saldırıda araçta bulunanların tamamı hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar ise aynı aileden 6 kişinin, El-Kaide'ye katılan 14 yaşındaki oğullarını geri almak için örgüte ait mevzilerden birine gittiğini ve dönüşlerinde ABD'ye ait olduğu düşünülen İHA tarafından uğradıkları saldırıda hayatını yitirdiğini ifade etti.

ABD yönetiminden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Şebve ve El-Beyda illerinin bazı ilçelerine bağlı köylerde El-Kaide unsurları bulunuyor.

Yemen ordusu İHA düşürdü

Öte yandan Yemen ordusunun, Taiz'de Husilere ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait 26sepnews.net sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, orduya bağlı birliklerin, Taiz'in kuzeyindeki Cerra Dağı çevresinde keşif yapmakta olan bir İHA'yı düşürdüğü aktarıldı.

Haberde, söz konusu İHA'ların, Taiz'deki savaşı yöneten İranlı ve Hizbullah mensubu uzmanlarca Yemen ordusunun mevzilerini tespit etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

AA

Etiketler: insansız hava aracı, iha, Yemen
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