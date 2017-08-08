Yemen'de Husilerin attığı balistik füze imha edildi

Yemen'de Husilerin Marib iline attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı Silahlı Kuvvetler Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Husiler tarafından Yemen ordusunun yönetim merkezi olan Marib iline atılan balistik füzenin, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.