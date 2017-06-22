Yemen'de Husiler'e ağır darbe! 12 militan öldürüldü

Yemen'in doğusundaki Şebva ilinde taraflar arasında devam eden çatışmalar ve hava saldırıları sonucu 12 Husi militanın öldüğü, askerlerin de aralarında bulunduğu 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Halk Direniş Güçleri'ne (HDG) ait basın merkezinden sorumlu Ahmed el-Musabi, yaptığı yazılı açıklamada, Şebva ilinin batısındaki Useylan ilçesinin farklı bölgelerinde ordu birlikleri ve HDG ile Husiler arasında şiddetli çatışmaların çıktığını belirtti.

Musabi, çatışmalar ve koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu 12 Husi militanın öldüğü, 12'si asker 32 kişinin yaralandığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.