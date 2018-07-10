Yemen'de hükümet güçleri Et-Tuhayta'da kontrolü sağladı

Yemen ordusuna bağlı Amalika (Devler) Güçleri'nden bir yetkili, Batı Sahil Cephesi komutanı Ebi Zera el-Mahrami'nin komutasındaki Amalika güçlerinin, Tuhayta'da kontrolü sağladığını söyledi.
İlçede kontrolün sağlanmasının ardından Husiler'in sokak ve caddelere yerleştirdiği mayınların temizlenmesi işlemine başlandı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçakların havadan destek verdiği orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri ile Tihamiye Direniş Güçleri'nin, 7 Temmuz'da Tuhayta ilçesinin yüzde 70'ini ele geçirdiği duyurulmuştu.
Kaynak :AA