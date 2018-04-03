Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor

Yemen'deki insani krize yönelik İsviçre ve İsveç'in girişimiyle uluslararası üst düzey yardım konferansı, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde başladı.

Yardım konferansının açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de. Çatışmalar dördüncü yılına girerken, toplam nüfusun dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor" dedi.

Yemen'de 4. yılına giren savaşta 18 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığına işaret eden Guterres, bu insanların 8,4 milyonunun, bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını vurguladı.

Guterres, milyonlarca kişinin Yemen'de temiz suya ulaşamadığını belirterek geçen yıl 1 milyon kişinin kolera ve ishal gibi hastalıklardan zarar gördüğünü söyledi.

"Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor"

"Yemen'de her 10 dakikada 5 yaş altı bir çocuk önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor" diyen Guterres, ülkede 2 bin 500 okulun harap edildiğini ya da amacı dışında kullanıldığını belirtti.

Guterres, BM'nin Yemen için 2018 İnsani Yardım Planı'na göre bu yıl ülke genelindeki 13 milyon kişiye insani yardım ulaştırmak için 2,96 milyar dolara gereksinim duyduklarına dikkat çekerek, ülkelere çağrı yaptı. Guterres, "Yemen'deki bugünkü durum felakettir. Ancak uluslararası destekle bu ülkeyi uzun vadeli bir trajediden kurtarabiliriz" diye konuştu.

Bazı donör ülkelerin çağrısına olumlu cevap verdiğini aktaran Guterres, bu kapsamda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 930 milyon dolar, diğer ülkelerden de 293 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunulduğunu, böylelikle bu yıl talep ettikleri toplam miktarın yüzde 40'ını tedarik ettiklerini söyledi.

Çatışmalara son verilmesi çağrısı yapıldı

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'deki çatışmalara son verilmesi çağrısı yaparak, tüm tarafların yeni atadığı BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e destek vermesini istedi.

Guterres, Yemen limanlarının ve havaalanının başta gıda, ilaç ve yakıt olmak üzere insani ve ticari kargolara açık tutulması çağrısı yaptı.

"İnsani krize son vermenin tam zamanı"

İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ueli Maurer de Yemen'de insani durumun alarm verici olduğunu belirterek, ülkedeki hava bombardımanlarına acilen son verilmesini istedi.

Maurer, İsviçre olarak BM'nin yardım çağrısına 13,9 milyon dolar katkıda bulunacaklarını açıklayarak "Yemen halkıyla dayanışmamızı yenilemenin ve bu insani krize son vermenin tam zamanı" dedi.

"Yemen'deki kriz insan yapımı"

İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lövin de Yemen'deki felaketin "insan yapımı" olduğuna işaret ederek güvenli, kesintisiz ve engelsiz erişim izni olmadan toplanan yardımların kullanılamayacağının altını çizdi.

Lövin, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e desteklerinin tam olduğunu belirterek "Bu krizin uzun süreli çözümü için tek yol barıştır" dedi.

Bugün sona erecek konferansın ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in basın toplantısı düzenleyerek donör ülkelerin toplam yardım taahhütlerini açıklaması bekleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de insanlık dramı yaşanıyor

Yemen devam eden savaş nedeniyle Ebyen kentinde 2 binden fazla vatandaş evsiz kaldı. Farklı bölgelerden kaçarak Ebyen kentine sığınan siviller yaşamlarını ağaçların altında sürdürüyor. Çocukları eğitimden mahrum bırakan savaş sebebiyle çok sayıda hastalık da kent genelinde yayılıyor.

Kaynak: AA, Reuters