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Yemen'de hayat pahalılığı protesto edildi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de, ulusal para biriminin değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

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Yemende hayat pahalılığı protesto edildi

Yemenli aktivistler tarafından düzenlenen gösteride, Taiz'in El-Avadi Meydanı ile çevre caddelere çıkan Yemenliler, yerel yönetimin merkez binası önünde bir araya geldi.

Ülkenin ekonomik durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken göstericiler, hayat pahalılığı aleyhinde sloganlar attı.

Yemenli insan hakları aktivisti Mahir el-Abasi'ye göre, ihtiyaç sahipleri, meşru hükümetten, fiyatların artmasına neden olan ulusal para biriminin değer kaybetmesinin önüne geçilmesini istiyor. Paranın değer kaybetmesi ise çatışmaların gölgesinde geçim yükünü omuzlarında taşıyan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Abasi, Yemen hükümetine, para biriminin eski durumuna dönmesi için sağduyulu ekonomik politikalar izlemesi çağrısında bulundu.

Göstericilerin ayrıca Taiz ilinin Husilerden ivedilikle kurtarılmasını talep ediyor. Abasi, çatışmaların devam etmesinin genel olarak geçim sorunlarına maruz kalan bölge sakinlerinin yükünü ağırlaştırığını da ekledi.

Yemen riyalinin son günlerde değer kaybettiği bunun da temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık üç yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, protesto, hayat pahalılığı
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