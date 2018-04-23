Yemen'de hava saldırısı: 20 ölü, 30 yaralı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hacce iline gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Bir düğün sırasında gerçekleşen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edilirken, gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Cuma günü yine Arap koalisyonunun düzenlediği saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suudi askeri operasyonuyla birlikte 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

Suudi güçleri, daha önce de Husi kontrolündeki bölgelerde düğün ve cenazeleri hedef almıştı.

Kaynak: Reuters