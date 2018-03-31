Yemen'de gazetecilere yönelik 56 ihlal tespit edildi

Yemen'deki ''Zincirsiz Kadın Gazeteciler'' adlı sivil toplum örgütünden yapılan yazılı açıklamada, 2018'in ilk çeyreğinde gazetecilere yönelik 3'ü ölüm, 4'ü yaralama, 6'sı basın kurumlarını basma, yakma ve kapatma, 25'i kaçırma ve alıkoyma vakaları başta olmak üzere saldırı, işten çıkarma, ekipmanlarına el koyma, tehdit ve suikast girişimi, tedaviden men etme gibi 56 ihlal tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede üç yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle onlarca gazetecinin öldüğü ve yaralandığı, yüzlercesinin gözaltı, işten atılma gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığına işaret edildi.

İhlallerin yüzde 43'ünden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" ile Hadramevt Seçkin Güçleri'nin, yüzde 25'inden Husilerin sorumlu olduğu, diğer ihlallerin sorumluluğunun ise hükümet güçleri, koalisyon güçleri ve diğer siyasi güçler arasında paylaşıldığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA