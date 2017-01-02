Yemen'de elektrik sorunu

Elektrik idaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçici başkent konumundaki Aden'de benzinin tükenmesinin ardından gerekli yakıtın sağlanamaması nedeniyle mazot ile çalışanlar dışında elektrik santralleri hizmet dışı kaldı.

Aden'in Hasve bölgesinde bulunan ana santralin yakıt yetersizliği nedeni ile 20 saatlik çalışma süresini 2 saate indirdiği kaydedilirken, elektrik santralleri için gereken yakıtın en kısa sürede temin edilmemesi halinde kentin elektriğinin bugün tamamen kesileceği vurgulandı.

Aden ve civarındaki kentlerde geçen iki ay boyunca devam eden sürekli elektrik üretiminin ardından dün öğleden sonra elektrik kesintileri yaşanmaya başlamıştı.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'te başlayan çatışmaların ardından başkent Sana başta olmak üzere birçok kenti ele geçirmişti. Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar devam ederken meşru Yemen hükümeti çalışmalarını geçici başkent ilan edilen Aden'de sürdürüyor.