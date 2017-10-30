Yemen'de Ebyen kenti El-Kaide ve DEAŞ'tan temizlendi

Yemen'de Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Munir el-Yafii, yaptığı yazılı açıklamada, "El-Kaide ve DEAŞ'ın El-Mahfed ilçesindeki son mevzilerini hedef alan operasyonların üçüncü aşamasının sona ermesiyle Ebyen'in tamamında kontrol sağlandı." ifadesini kullandı.

Dağlardaki terör unsurları ile uyuyan hücrelerin yakalanması için de kentteki tüm ilçelerde kontrol noktaları oluşturulacağını kaydeden Yafii ayrıca, Mahfed ilçesi halkına ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) operasyona verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA