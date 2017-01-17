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Buradasınız : » » Yemen'de DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı

Yemen'de DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı

Yemen'de, terör örgütü DEAŞ'a "intihar eylemcisi" kazandıran üst düzey ismin yakalandığı bildirildi.

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Yemende DEAŞın üst düzey yöneticisi yakalandı

Yemen'in Aden kentindeki Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a "intihar eylemcisi kazandırma ve onları saldırılara hazırlama"dan sorumlu üst düzey yöneticinin, Aden ilinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu DEAŞ üyesinin kurbanlarını sosyal medya üzerinden seçtiği, propaganda yaparak da gençleri örgüte çektiği ifade edildi.

Maddi durumu kötü olan gençler özellikle seçiliyor

Maddi durumu kötü gençlerin özellikle seçildiği vurgulanan açıklamada, kimliği açıklanmayan örgüt yöneticisinin DEAŞ'a kazandırdığı 25 kişiden 5'inin intihar eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi. 

Etiketler: Yemen, DEAŞ, Üst düzey yönetici, Aden kenti
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