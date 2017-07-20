  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Yemen'de çocukların ölümüne neden olan 23 saldırı düzenledi

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, Yemen'de koalisyon güçlerinin geçen yıl çocukların ölümüne neden olan en az 23 saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Yemende çocukların ölümüne neden olan 23 saldırı düzenledi

Çatışmalarda çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan "Save the Children" ve "Watchlist" isimli sivil toplum kuruluşları Yemen'de çocuk haklarının ihlali ile ilgili rapor yayımladı.

Raporda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2016 yılında düzenlediği en az 23 saldırıda çocukların öldüğü, yaralandığı ve sakat kaldığı kaydedildi.

Koalisyonun okul ve hastanelere de hava saldırısı düzenlediği vurgulanan raporda bunların sistematik hale geldiği belirtilerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, koalisyonu BM'nin "kara listesine" alma çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreteri her yıl çatışmalarda çocuk haklarının ihlaline ilişkin rapor hazırlayarak BM Güvenlik Konseyi'ne sunuyor. Bu yılki raporun ağustos ayında sunulması bekleniyor.

Dört binden fazla çocuk öldü ya da yaralandı

Raporda geçen yıl 140'tan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan cenaze evine saldırı ile görme engelliler okulu ve 25 çocuğun öldüğü pazar yeri saldırısının detaylarına yer verildi.

Yemen'de çatışmaların başından beri iki tarafın yaptığı ihlaller sonucu 4 binden fazla çocuğun öldüğü ya da yaralandığı kaydedilen raporda Yemen'de çatışan diğer tarafların geçen yılki listede yer aldığı, Koalisyonun da eklenmesi istendi.

Etiketler: Yemen, Save The Children, yemen saldırı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
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