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Yemen'de bin 700 okul yıkıldı

Yemen'de savaşın başladığı günden bu yana ülkede bin 700 okulun yıkıldığı bildirildi.

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Yemende bin 700 okul yıkıldı

Yemen'de savaşın başladığı günden bu yana ülkede bin 700 okulun yıkıldığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Eğitim Öğretim Bakanı Abdullah Lemlemes, 2017 yılında eğitim projelerini ve bu alanda işbirliğini görüşmek için Aden'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede ülkede savaşın başladığı günden bu yana bin 700 okulun yıkıldığını belirten Lemlemes, önceliklerinin altyapı onarımı ve ders kitapları temini olduğunu ifade etti.

UNICEF Aden Temsilcisi Seyfeddin Nemr, kurumun, çocukların ve annelerin sıkıntılarını hafifletebilmek için eğitim ve sağlık projelerini hayata geçirmeye çalıştığını kaydetti.

Nemr, UNICEF'in, bakanlıkla eğitim alanında işbirliğine önem verdiğini dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de çeşitli kentler Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor. AA
 

Etiketler: Yemen, savaş, Okul
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