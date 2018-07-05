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Yemen'de barış çabaları sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de çatışan taraflardan aldığı mesajları "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirerek, memnuniyetini belirtti.

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Yemende barış çabaları sürüyor

Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği iki günlük ziyaretin ardından havalimanında basın açıklaması düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Sana'da Husiler ve Genel Halk Kongresi Partisi sorumluları ile görüştüğünü söyledi.

Tarafların barışın sağlanması konusundaki arzularını ve fikirlerini beyan ettiğini aktaran Griffiths, gerçekleştirdikleri verimli görüşmede Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye katkısından dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

Griffiths, yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Sana ve Aden'de taraflarla yürüttüğü görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendireceğini aktardı.

Haşim Şerif Abdullah'la da görüştü

Öte yandan Husilerin denetimindeki SABA haber ajansına göre, Griffiths bugün, Husilerin kurduğu hükümette Dışişleri Bakanı olarak görevli Haşim Şerif Abdullah ile müzakereleri tekrar başlatmanın yolları hakkında görüştü.

Şerif Abdullah'ın görüşmede barış ve siyasi anlaşma konusunda taraf olduğunu söylediği aktarıldı.

Griffiths geçen çarşamba Aden'e gitmiş Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve diğer yetkililerle görüşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, husiler, BM
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