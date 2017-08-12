  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'de BAE helikopteri düştü: 4 ölü

Yemen'de BAE helikopteri düştü: 4 ölü

Yemen'in Şebve kentinde, teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşen helikopterde 4 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemende BAE helikopteri düştü: 4 ölü

Yemen'in Şebve kentinde, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri bünyesindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

BAE Haber Ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığına dayandırdığı haberde, Şebve'deki rutin görevini yerine getirdiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerin Yüzbaşı Ahmed Halife el-Beluşi, Üsteğmen Casim Salih ez-Zeabi ile astsubaylar Muhammed Said el-Hassani ile Semir Muhammed Murad Ebubekir olduğu ifade edildi.

Koalisyon güçleri sözcüsü Albay Türki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, koalisyona ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle hükümet güçlerinin kontrolündeki bir yere mecburi iniş yaptığını ve mürettebatın hafif yaralandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adı verilen hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yönetiminin müdahale çağrısı üzerine başlatılan operasyonun 21 Nisan'da sona erdiği açıklanmış, ardından Yemen halkı için artık "Umuda Dönüş Operasyonu"nun başladığı açıklanmıştı. AA

Etiketler: Yemen, helikopter düştü, BAE
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER