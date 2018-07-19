Yemen'de Arap koalisyonundan hava saldırısı: 47 ölü

Yemen’in Hudeyde kentinde bulunan eğitim kampına Arap koalisyonunun düzenlediği hava saldırısında 47 Husi militan öldü, 39 militan da yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, Husilerin bir kısmı birkaç gün önce eğitim için kampa alınmıştı.

Kaynak: İHA