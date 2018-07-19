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Yemen'de Arap koalisyonundan hava saldırısı: 47 ölü

Yemen'de Arap koalisyonu tarafından Hudeyde kentine düzenlenen hava saldırısında 47 Husi militanın öldüğü, 39 Husi militanın da yaralandığı açıklandı.

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Yemende Arap koalisyonundan hava saldırısı: 47 ölü

Yemen’in Hudeyde kentinde bulunan eğitim kampına Arap koalisyonunun düzenlediği hava saldırısında 47 Husi militan öldü, 39 militan da yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, Husilerin bir kısmı birkaç gün önce eğitim için kampa alınmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yemen, husi, Arap koalisyonu
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